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Свердловская область потратит 4,8 млрд рублей на подготовку к зиме

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В 2018 году Свердловская область потратит 4,7 млрд руб. на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, сообщает департамент информполитики региона.



Средства направлены на организацию и проведение ремонтно-восстановительной кампании. В том числе из областного бюджета выделено почти 1,28 млрд, еще 3,33 млрд — из местных бюджетов и внебюджетных источников. Кроме того, 10 муниципалитетам выделят 212 млн руб. из резервного фонда правительства региона.



По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, сейчас готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в Свердловской области близка к 70%.



«Подготовка жилфонда, источников и сетей тепло-, водо- и электроснабжения области идет в плановом порядке и по объемам выполненных работ сопоставима с показателями прошлого года. По большинству систем уровень готовности близок к 70%, а по источникам и сетям электроснабжения — к 80-85%», — прокомментировал он.



На 1 августа 2018 года готовность жилфонда в среднем по региону составляла 64,9%, котельных — 45,1%, центральных теплопунктов — 64,3%, тепловых сетей — 65,5%, водопроводных сетей — 64%, канализационных сетей — 67,2%; электрических сетей — 84,5%.



План по замене ветхих тепловых и водопроводных сетей выполнен на 47 и 45% соответственно. Готовность водозаборов, насосных станций и очистных сооружений, по данным органов местного самоуправления, составляет от 70 до 72%. На теплоисточники территорий завезено 26,2 тыс. т угля (на 28 дней) и 3 тыс. т жидкого топлива (на 36 дней при нормативе 2,5 тыс. т на 30 дней).



Всего к зиме в Свердловской области готовят 84,9 млн кв. м. жилищного фонда, 1 тыс. 564 котельных, 7 тыс. 434 км тепловых, 11 тыс. 806 км водопроводных, 6 тыс. 808 км канализационных сетей.

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