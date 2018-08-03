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Компания «МегаФон» фиксирует трехкратный рост числа уральцев, оплачивающих покупки смартфонами

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. С начала года в три раза выросло число уральцев, которые оплачивают покупки смартфонами. По данным аналитиков «МегаФона», особенно популярны бесконтактные оплаты у мужчин, которые составляют 70% пользователей приложений Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, сообщает пресс-служба оператора связи.



В июле смартфоны помогли уральцам совершить почти 40 тыс. покупок в различных магазинах на общую сумму 12,1 млн руб.



Каждая вторая оплата была произведена в продуктовом супермаркете, ресторане, баре, кафе или пекарне. В список самых распространенных мест для таких операций также вошли автозаправки, зоомагазины, такси, сеть аптек.



Больше других тратят пользователи Google Pay. За одну покупку обладатель смартфона с таким приложением в среднем отдает 332 руб., что на 5% выше аналогичного сервиса в iOS.



Мобильные устройства чаще всего заменяют владельцам кошельки и банковские карты в пятницу и субботу: треть от всех недельных транзакций приходится на эти дни. «Отдыхают» смартфоны в воскресенье, на него приходится меньшее число финансовых операций. Примечательно, что в июле уральцы стали расплачиваться с телефона в более позднее время: час-пик пришелся на период с 20.00 до 21.00 и с 22.00 до 23.00.



«В отличие от наличных и кошельков, смартфон всегда под рукой, а оплатить им можно в одно касание. При сомнениях, какую карту подключать к приложениям Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, придет на помощь наша виртуальная карта. Ее можно моментально оформить на сайте — бесплатно и без очередей. Новых пользователей ждет удобное пополнение баланса — как внесение денег на счет телефона — и кэшбэк», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

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