Статьи
Частные клиники молчат об ОМС
2 август 2018 (15:00)
В Свердловской области Росздравнадзор впервые за год зафиксировал в частных клиниках нарушения, связанные с оказанием медицинской помощи по госгарантии. Речь идет о коммерческих учреждениях, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В надзорном органе отмечают ежегодный рост жалоб граждан на медучреждения. По их количеству область занимает 11 место среди остальных субъектов РФ.
Ежегодно количество жалоб граждан на клиники в Свердловской области увеличивается на 20-25%, рассказала в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики ведомства руководитель территориального органа Росздравнадзора Оксана Федосеева. По ее словам, причиной тенденции стало отсутствие должной организации работы с населением в самих медучреждениях.
В целом по итогам I полугодия 2018 года структура жалоб на медицинские учреждения от населения не изменилась: 51% от всех обращений поступило на качество и безопасность медобслуживания, 20% — на лекарственное обеспечение. Среди других регионов Свердловская область занимает 11-е место по количеству заявлений в Росздравнадзор на медучреждения.
Вместе с тем, впервые за год инспекторы выявили в регионе случаи непредставления частными клиниками информации гражданам о возможности получить необходимые услуги бесплатно.
«Впервые со II квартала 2017 года нами были составлены протоколы о неисполнении медицинской организацией обязанностей о предоставлении пациентам информации о порядке и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой госгарантий. То есть частные медицинские организации не информируют пациентов о том, что они могут получить бесплатную медицинскую помощь», — сказала Оксана Федосеева.
Как пояснил УрБК директор по общим вопросам Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» Артур Воробьев, действующие требования не разделяют медицинские учреждения по форме собственности, поэтому правила остаются едиными для всех.
«Во всех нормативных документах Минздрава и Росздравнадзора нет разделения в требованиях к государственным или частным клиникам. Для всех порядки одни, и мы также, как и любая государственная больница, должны их соблюдать. Есть люди, которые выполняют законы, есть люди, которые их не выполняют, либо выполняют частично. Почему они так делают, лучше их спросить», ― прокомментировал он.
По словам президента Ассоциации медицинских страховщиков «Территория» Максима Стародубцева, требование скорее носит формализованный характер, а клиникам достаточно разместить информацию о программе госгарантий на стенде или прописать в договоре мелким шрифтом.
«Конечно, речь не идет о том, чтобы доводить ситуацию до абсурда, когда перед приемом регистратор предупреждает пациента о возможности бесплатно получить медпомощь. Допустим, просто на стенде должна висеть программа госгарантий. Идеальный вариант, чтобы где-нибудь в договоре было мелким шрифтом прописано. Вообще можно сказать, что это пример формализма. По большому счету информировать население о варианте бесплатной медицинской помощи — это задача государства, а частные клиники, наверное, просто должны иметь стенды с такой информацией, как и в бюджетных медучреждениях», ― рассказал М. Стародубцев.
По состоянию на 2 июля 2018 года в Свердловской области лицензию на медицинскую деятельность имеют 2 тыс. 274 юридических лица, которые управляют 6 тыс. 431 объектом. Как показывали ранее данные Росздравнадзора, две трети из зарегистрированных в регионе медучреждений — частные.
Отметим, что аналитики фиксируют сокращение количества приемов граждан, оказанных в рамках дополнительного медицинского страхования (ДМС). В условиях, когда доходы населения сокращаются, а работодатели экономят на ДМС для сотрудников, информация об альтернативных способах получения бесплатной медицинской помощи явно вызовет спрос у населения.
Ежегодно количество жалоб граждан на клиники в Свердловской области увеличивается на 20-25%, рассказала в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики ведомства руководитель территориального органа Росздравнадзора Оксана Федосеева. По ее словам, причиной тенденции стало отсутствие должной организации работы с населением в самих медучреждениях.
В целом по итогам I полугодия 2018 года структура жалоб на медицинские учреждения от населения не изменилась: 51% от всех обращений поступило на качество и безопасность медобслуживания, 20% — на лекарственное обеспечение. Среди других регионов Свердловская область занимает 11-е место по количеству заявлений в Росздравнадзор на медучреждения.
Вместе с тем, впервые за год инспекторы выявили в регионе случаи непредставления частными клиниками информации гражданам о возможности получить необходимые услуги бесплатно.
«Впервые со II квартала 2017 года нами были составлены протоколы о неисполнении медицинской организацией обязанностей о предоставлении пациентам информации о порядке и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой госгарантий. То есть частные медицинские организации не информируют пациентов о том, что они могут получить бесплатную медицинскую помощь», — сказала Оксана Федосеева.
Как пояснил УрБК директор по общим вопросам Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» Артур Воробьев, действующие требования не разделяют медицинские учреждения по форме собственности, поэтому правила остаются едиными для всех.
«Во всех нормативных документах Минздрава и Росздравнадзора нет разделения в требованиях к государственным или частным клиникам. Для всех порядки одни, и мы также, как и любая государственная больница, должны их соблюдать. Есть люди, которые выполняют законы, есть люди, которые их не выполняют, либо выполняют частично. Почему они так делают, лучше их спросить», ― прокомментировал он.
По словам президента Ассоциации медицинских страховщиков «Территория» Максима Стародубцева, требование скорее носит формализованный характер, а клиникам достаточно разместить информацию о программе госгарантий на стенде или прописать в договоре мелким шрифтом.
«Конечно, речь не идет о том, чтобы доводить ситуацию до абсурда, когда перед приемом регистратор предупреждает пациента о возможности бесплатно получить медпомощь. Допустим, просто на стенде должна висеть программа госгарантий. Идеальный вариант, чтобы где-нибудь в договоре было мелким шрифтом прописано. Вообще можно сказать, что это пример формализма. По большому счету информировать население о варианте бесплатной медицинской помощи — это задача государства, а частные клиники, наверное, просто должны иметь стенды с такой информацией, как и в бюджетных медучреждениях», ― рассказал М. Стародубцев.
По состоянию на 2 июля 2018 года в Свердловской области лицензию на медицинскую деятельность имеют 2 тыс. 274 юридических лица, которые управляют 6 тыс. 431 объектом. Как показывали ранее данные Росздравнадзора, две трети из зарегистрированных в регионе медучреждений — частные.
Отметим, что аналитики фиксируют сокращение количества приемов граждан, оказанных в рамках дополнительного медицинского страхования (ДМС). В условиях, когда доходы населения сокращаются, а работодатели экономят на ДМС для сотрудников, информация об альтернативных способах получения бесплатной медицинской помощи явно вызовет спрос у населения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В частных клиниках Свердловской области обнаружены нарушения по предоставлению медпомощи по ОМС
- Недостижимость высокой медицины
- Только 15% жалоб свердловчан на медобслуживание признаются обоснованными
- Только 15% жалоб граждан Свердловской области на медицинское обслуживание признаются обоснованными
- Свердловская область заняла четвертое место по количеству жалоб в Росздравнадзор