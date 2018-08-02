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За пять лет количество приемов по полисам ДМС в России сократилось на 20,9%

УрБК, Москва, 02.08.2018. В 2017 году в России было оказано 79,4 млн приемов по полисам ДМС, что на 20,9% ниже показателя в 2013 году, следует из аналитического отчета компании BusinesStat.



«Спад натурального объема рынка объясняется следующими явлениями: оптимизация бюджетов компаний на медицинское страхование сотрудников, сокращение персонала некоторыми организациями (особенно заметными для рынка стали сокращения сотрудников в крупных компаниях), прекращение деятельности некоторых клиентов страховщиков в связи с экономическим кризисом», ― комментируют авторы исследования.



По словам аналитиков, работодатели исключали из договоров ДМС дорогостоящие услуги, в первую очередь стоматологические, сокращали перечень медицинских учреждений, отказывались от страхования родственников сотрудников. Некоторые компании устанавливали различный объем и состав медуслуг в зависимости от должности сотрудника и стажа работы, а также не расширяли штат.



В свою очередь, страховые компании в этот период разработали экономварианты программ страхования, покрывающие только медицинское обслуживание в случае острых внезапных ухудшений состояния здоровья застрахованного.



«Кроме того, одним из способов развития рынка в кризисных условиях стало внедрение механизма софинансирования медицинских услуг по полисам ДМС за счет сотрудников, подразумевающий разделение оплаты полиса работодателем и работником в определенных долях. В результате для работодателя ДМС стало доступнее по цене. Ряд страховых компаний провели сегментирование рынка и разработали программы ДМС для каждого выявленного сегмента с учетом возрастного состава коллектива, условий труда и структуры заболеваемости», ― сообщает BusinesStat.



По прогнозам компании, в 2018-2019 годах продолжится сокращение численности медицинских приемов по полисам ДМС, до 78,1 млн приемов в 2019 году. Восстановление начнется с 2020 года с постепенным ростом натурального объема рынка на 0,6-2,5% в год. В 2022 году показатель достигнет 81,7 млн приемов.

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