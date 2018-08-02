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В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. На Среднем Урале 3 августа 2018 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 22 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В связи с неблагоприятными погодными явлениями ведомство рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры безопасности, в том числе ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, соблюдать правила дорожного движения.

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