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Чистая прибыль Группы ММК по МСФО в I полугодии выросла на 24,7%

УрБК, Магнитогорск, 02.08.2018. Чистая прибыль Группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО в I полугодии 2018 года составила 671 млн долл. США, что на 24,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты финансовой отчетности, опубликованные на официальном сайте Группы ММК.



За январь-июнь выручка организации увеличилась на 16% к уровню прошлого года, до 4 млрд 161 млн долл. США. Как указывают аналитики ММК, такая динамика связана с ростом объемов реализации товарной продукции на 2,1%, а также с увеличением средних цен реализации.



Показатель EBITDA в I полугодии 2018 года составил 1,21 млрд долл. США, увеличившись на 33,4% в годовом выражении.



По итогам II квартала прибыль Группы ММК увеличилась на 40,5% к показателям предыдущего квартала, до 392 млн долл. США. Выручка возросла на 2,5%, до 2 млрд 106 млн долл. США. Показатель EBITDA составил 650 млн долл. США, увеличившись на 16,1% к показателю за прошлый квартал.



«В настоящий момент компания видит хороший спрос на металлопродукцию на своих рынках сбыта, что обеспечивает полную загрузку производственных мощностей и оказывает поддержку премии внутреннего рынка», — поясняют в ММК.

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