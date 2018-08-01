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В Каменске-Уральском в ДТП попали пассажирский автобус, автомобиль МВД и бетономешалка

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, пассажирского автобуса «ПАЗ» и бетономешалки на базе «КамАЗа». Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, авария произошла 1 августа 2018 года в 10.30 по улице Алюминиевая, 86. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» нарушил безопасную дистанцию между соседними машинами. Сначала грузовое транспортное средство столкнулось со служебным автомобилем полиции «ГАЗ-32215». Машину, принадлежащую МВД, вынесло на автобус, который следовал по маршруту №19 из Синарского в Красногорский район города. В салоне «ПАЗа» в этот момент находились 23 пассажира.



«Пострадали два представителя территориального ОВД: водитель — мужчина 1969 года рождения, прапорщик полиции и женщина-эксперт капитан полиции 1983 года рождения. Госпитализация им не потребовалась. Транспортные средства получили механические повреждения, восстановлению они подлежат. Водитель «КамАЗа» за 7 лет водительского стажа привлекался к административной ответственности 7 раз, из которых два в текущем году, но злостным нарушителем ПДД он не является», — сказал В. Горелых.



По факту ДТП Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» проводит проверку.

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