Новости дня

Сбербанк начал выплачивать страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Уральский банк Сбербанка начал прием заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 1,4 млн руб. Выплата производится в рублях — наличными или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Если вклад был размещен в иностранной валюте, то сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на 20 июля 2018 года.



Напомним, Сбербанк выиграл конкурс среди банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка.



АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: