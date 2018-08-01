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Гособвинение попросило суд в Екатеринбурге лишать свободы членов ОПГ велосипедистов на сроки от 12 до 15 лет

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Чкаловском районном суде Екатеринбурга 8 августа 2018 года огласят приговор членам организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемым в совершении трех разбойных нападений на офисы банков. Гособвинитель попросил суд на назначение им наказания в виде 12-15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях участники ОПГ обвиняются в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой».



Государственный обвинитель представил доказательства того, что группа была создана в июне 2016 года. В ее состав входили 4 человека. За время преступной деятельности, закончившейся 16 июня 2017 года, участники ОПГ на территории Екатеринбурга спланировали и совершили три разбойных нападения на офисы банков.



Так, 1 сентября 2016 года соучастники подготовили и совершили разбойное нападение на дополнительный офис банка в Чкаловском районе Уральской столицы по ул. Белинского. В масках, угрожая сотрудникам банка пистолетом, они незаконно проникли в хранилище, где похитили находящиеся в сейфе денежные средства: свыше 3,9 млн руб., около 34 тыс. долл. США, свыше 16,8 тыс. евро. Общая сумма средств по курсу ЦБ РФ составила свыше 7,3 млн руб.



В одном из нападений участники ОПГ использовали в качестве средств передвижения к месту преступления велосипеды, которые обладают повышенной мобильностью и отсутствием идентификационных номеров.



Поскольку один из соучастников заключил досудебное соглашение, способствовал раскрытию преступлений, в апреле 2018 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Что касается остальных участников ОПГ, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Владиславу Полтарыбатько (организатору) наказание в виде 15 лет, Артему Лебедеву — 14 лет 6 месяцев, а Станиславу Полтарыбатько — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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