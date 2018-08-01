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Число пользователей кэшбэк-сервиса «МегаФона» выросло почти на 70%
1 август 2018 (13:54)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. К середине отпускного сезона число пользователей кэшбэк-сервиса #Специи от компании «МегаФон» выросло почти на 70%. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
При этом Урал занял третье место по востребованности услуги, уступив лишь Московской области и Поволожскому региону. Чаще всего люди покупают на сайтах AliExpress, «МегаФон» и Booking.com.
«На Урале вознаграждение за покупки активнее всех накапливают жители Свердловской области, Югры и Тюменского региона. Здесь проживают 25%, 20% и 12% соответственно от зарегистрированных участников. Немного уступают пермяки и челябинцы: их доля в числе пользователей #Специй — по 10%. Остальные любители выгодного шопинга живут на Ямале, в Кировской области, Коми и Удмуртии», — рассказали в пресс-службе.
В топ-10 по количеству заказов через кэшбэк-сервис вошли следующие компании: AliExpress, «МегаФон», Booking.com, М.Видео, LaModa, «ЛитРес», «Ситилинк», Delivery Club, «Лабиринт» и «КупиКупон».
Наиболее крупные суммы пользователи тратят на покупку мобильных гаджетов, бытовой техники и бронирование отелей. Есть в сервисе и свои рекордсмены: самый большой кэшбэк за разовый заказ составил 15 тыс. 588 руб.; максимальное накопленное вознаграждение, которое получил абонент за несколько заказов, составило 22 тыс. 384 руб.
«Возврат части суммы покупки в виде кэшбэка сегодня такая же норма, как комплимент от шеф-повара в хорошем ресторане. Сервис #Специи удобен тем, что объединяет сотни самых востребованных магазинов. Принципиальное отличие в том, что мы не зачисляем пользователю виртуальные бонусы, а возвращаем реальные деньги, которые можно снять наличными», — рассказал директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Отметим, что сервис #Специи от «МегаФона» появился в декабре 2017 года. С его помощью пользователи делают покупки в привычных магазинах и получают кэшбэк до 12% на счет мобильного телефона. Вознаграждение можно снять со счета с помощью банковской карты «МегаФона», оплатить связь либо потратить на другие интернет-покупки. Партнерами сервиса являются более 300 магазинов в 19 категориях товаров.
При этом Урал занял третье место по востребованности услуги, уступив лишь Московской области и Поволожскому региону. Чаще всего люди покупают на сайтах AliExpress, «МегаФон» и Booking.com.
«На Урале вознаграждение за покупки активнее всех накапливают жители Свердловской области, Югры и Тюменского региона. Здесь проживают 25%, 20% и 12% соответственно от зарегистрированных участников. Немного уступают пермяки и челябинцы: их доля в числе пользователей #Специй — по 10%. Остальные любители выгодного шопинга живут на Ямале, в Кировской области, Коми и Удмуртии», — рассказали в пресс-службе.
В топ-10 по количеству заказов через кэшбэк-сервис вошли следующие компании: AliExpress, «МегаФон», Booking.com, М.Видео, LaModa, «ЛитРес», «Ситилинк», Delivery Club, «Лабиринт» и «КупиКупон».
Наиболее крупные суммы пользователи тратят на покупку мобильных гаджетов, бытовой техники и бронирование отелей. Есть в сервисе и свои рекордсмены: самый большой кэшбэк за разовый заказ составил 15 тыс. 588 руб.; максимальное накопленное вознаграждение, которое получил абонент за несколько заказов, составило 22 тыс. 384 руб.
«Возврат части суммы покупки в виде кэшбэка сегодня такая же норма, как комплимент от шеф-повара в хорошем ресторане. Сервис #Специи удобен тем, что объединяет сотни самых востребованных магазинов. Принципиальное отличие в том, что мы не зачисляем пользователю виртуальные бонусы, а возвращаем реальные деньги, которые можно снять наличными», — рассказал директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Отметим, что сервис #Специи от «МегаФона» появился в декабре 2017 года. С его помощью пользователи делают покупки в привычных магазинах и получают кэшбэк до 12% на счет мобильного телефона. Вознаграждение можно снять со счета с помощью банковской карты «МегаФона», оплатить связь либо потратить на другие интернет-покупки. Партнерами сервиса являются более 300 магазинов в 19 категориях товаров.
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