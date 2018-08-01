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C реализации «Областного рынка на Громова» в Екатеринбурге изъято 60 кг зараженного мяса
1 август 2018 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли c реализации «Областного рынка на Громова» в Екатеринбурге 60 кг готовой продукции из свинины. Об этом УрБК сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Сайфулина.
По ее словам, еще 700 кг свинины было изъято из распределительного центра.
«С ветеринарными и сопроводительными документами все было в порядке. Мы выявили через систему «Меркурий», что эта продукция была доставлена из Калининградской области, где зафиксированы вспышки африканской чумы», — пояснила Н. Сайфулина.
В настоящее время сотрудники надзорного ведомства проводят мероприятия для того, чтобы инфекция не распространилась по региону.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о введении карантина в связи с выявлением зараженного мяса в ООО «Торговый дом «Экопродукт» в Екатеринбурге на улице Кутузова и на объектах «Областного рынка на Громова». Поставщиком мяса оказалось калининградское ООО «Поречье».
По ее словам, еще 700 кг свинины было изъято из распределительного центра.
«С ветеринарными и сопроводительными документами все было в порядке. Мы выявили через систему «Меркурий», что эта продукция была доставлена из Калининградской области, где зафиксированы вспышки африканской чумы», — пояснила Н. Сайфулина.
В настоящее время сотрудники надзорного ведомства проводят мероприятия для того, чтобы инфекция не распространилась по региону.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о введении карантина в связи с выявлением зараженного мяса в ООО «Торговый дом «Экопродукт» в Екатеринбурге на улице Кутузова и на объектах «Областного рынка на Громова». Поставщиком мяса оказалось калининградское ООО «Поречье».
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