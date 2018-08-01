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Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области
1 август 2018 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В первые дни августа местами в Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в свердловском Гидрометцентре.
«1-2 августа местами на севере и востоке Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 классы горимости леса по региональной шкале)», ― говорится в сообщении синоптиков.
Кроме того, 1 августа высокая пожарная опасность ожидается в крайних южных и в западных районах Челябинской области (4 класс горимости леса по региональной шкале).
«1-2 августа местами на севере и востоке Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 классы горимости леса по региональной шкале)», ― говорится в сообщении синоптиков.
Кроме того, 1 августа высокая пожарная опасность ожидается в крайних южных и в западных районах Челябинской области (4 класс горимости леса по региональной шкале).
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