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В России средняя выплата по ОСАГО в I полугодии снизилась на 16%

УрБК, Москва, 01.08.2018. В России средняя выплата по ОСАГО в январе-июне 2018 года снизилась на 16% и составила 64,6 тыс. руб. При этом сократилась и средняя премия: ее значение составило 5,6 тыс. руб., сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).



Средняя выплата в январе-июне 2017 года составляла 77,3 тыс. руб., средняя премия — 5,7 тыс. руб.



«Снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды. Причиной снижения размера средней выплаты может являться уменьшение числа ДТП и, соответственно, страховых случаев», — пояснил глава РСА Игорь Юргенс.



В рейтинге регионов, который ведет РСА, частота страховых случаев по стране за первый квартал текущего года составляет 5,7%, а годом ранее — 7,1%.



«Таким образом, если обобщить все тренды, водители стали меньше попадать в аварии, стали ездить аккуратней, а также более активно стали пользоваться натуральным возмещением, где нет возможности делать «накрутки» размера выплат со стороны криминальных посредников», — отметил И. Юргенс.



Снижение размеров премий, по словам президента РСА, вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО — растет практика применения скидки по коэффициенту «бонус-малус».



В январе-июне 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 109,08 млрд руб., сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 31% — до 68,1 млрд руб.

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