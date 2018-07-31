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«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Карши

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 августа 2018 года возобновляет рейс по направлению Москва (Домодедово) — Карши (Узбекистан).



Как сообщает пресс-служба перевозчика, вылеты из Москвы в Карши будут осуществляться по средам, из Карши в Москву — по четвергам. С октября планируется увеличить рейсы до двух раз в неделю.



«Регулярный рейс в Карши позволит пассажирам планировать свои деловые или туристические поездки. Прилетев в столицу, можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все полеты авиаперевозчик выполняет на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом», — говорится в сообщении.



Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

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