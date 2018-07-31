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Официальный курс доллара США снизился на 43 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 31.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 43,08 коп., до 62,35 руб., евро — на 12,83 коп., до 73,07 руб.

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