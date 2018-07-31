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ФНС России раскроет на сайте часть данных о компаниях, ранее являвшихся налоговой тайной

УрБК, Москва, 31.07.2018. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 августа в рамках проекта «Прозрачный бизнес» начнет публиковать на своем сайте сведения об организациях, с которых был снят режим налоговой тайны.



Как указано в сообщении ведомства, на первом этапе раскрываться будут сведения о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений; о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками; об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения.



Далее, с 1 октября 2018 года, ведомство станет раскрывать информацию об уплаченных налогах (сборах, взносах) организаций, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. А с 1 декабря — данные о недоимках по налогам, пеням и штрафам, а также о правонарушениях и мерах ответственности за них.



Раскрытие не затронет стратегические предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса и компании, отнесенные к крупнейшим налогоплательщикам. Планируется, что информация о таких предприятиях появится в системе «Прозрачный бизнес» лишь после 2020 года.

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