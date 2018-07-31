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С компании «Свердловскавтодор» суд взыскал ущерб от наезда автомобиля Cadillac на дорожную выбоину

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Свердловскавтодор» 7,2 тыс. руб. в компенсацию ущерба, нанесенного автомобилю Cadillac в результате наезда на дорожную выбоину.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в сентябре 2015 года на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП: автомобиль Cadillac YSCF попал в выбоину на дороге. Актом выявленных недостатков в содержании дороги было установлено наличие выбоины на проезжей части, размеры которой превышали установленные ГОСТ нормы. Согласно экспертному заключению ООО «Бюро независимой экспертизы и оценки», заказанному владелицей автомобиля, стоимость восстановительного ремонта без учета износа составила 491 тыс. 800 руб.



Женщина обратилась в суд. Она просила взыскать с дорожных служб ущерб в размере 491 тыс. 800 руб., расходы по оплате услуг эксперта, расходы, связанные с диагностикой автомобиля и АКПП, а также расходы по оплате услуг представителя и уплате госпошлины.



Октябрьский районный суд установил, что участок дороги, на котором произошло ДТП, находится на обслуживании АО «Свердловскавтодор» в рамках долгосрочного госконтракта, заключенного с ФКУ «Уралуправдор».



В суде первой инстанции было установлено, что ДТП произошло в светлое время суток, при ясной погоде, в связи с чем водитель должен был увидеть выбоину на проезжей части. Суд установил, что ДТП произошло в результате действий шофера, который не учел дорожные условия, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства.



Также у сторон возник спор об объеме повреждений автомобиля истца в результате данного ДТП и о стоимости восстановительного ремонта. После проведенных экспертиз стоимость восстановительного ремонта Cadillac была определена в 7 тыс. 447 руб. с учетом износа.



Решением Октябрьского райсуда Екатеринбурга исковые требования владелицы автомобиля удовлетворены частично. Суд взыскал с АО «Свердловскавтодор» в пользу истца ущерб, причиненный ДТП, в размере 7 тыс. 192 руб., расходы по оплате услуг эксперта, оплате услуг представителя, уплате госпошлины. При этом с истца в пользу АО «Свердловскавтодор» взысканы расходы на оплату услуг эксперта в размере 9 тыс. 900 руб., а в пользу ООО «Уральский центр независимых экспертиз» — расходы на проведение судебной экспертизы в размере 30 тыс. руб.



Истец не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия не нашла в решении суда первой инстанции нарушений норм процессуального или материального права.

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