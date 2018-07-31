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Свердловчане выплатили «Т Плюс» долги на 168 млн рублей ради списания пени на 7 млн рублей
31 июль 2018 (12:41)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. В рамках акции «Весна — тают пени» 62 тыс. абонентов «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» погасили задолженность в размере 168 млн руб. в обмен на списание 7 млн руб. начисленных пени. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Акция прошла в мае-апреле 2018 года. В следующем году в компании намерены ее повторить.
«По условиям акции, свердловчане должны были полностью погасить долги за коммунальные услуги и оплатить все полученные квитанции. Многие свердловчане воспользовались предложением энергоснабжающих организаций сэкономить на оплате энергоресурсов, «обнулив» пени», ― прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Акция прошла в мае-апреле 2018 года. В следующем году в компании намерены ее повторить.
«По условиям акции, свердловчане должны были полностью погасить долги за коммунальные услуги и оплатить все полученные квитанции. Многие свердловчане воспользовались предложением энергоснабжающих организаций сэкономить на оплате энергоресурсов, «обнулив» пени», ― прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
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