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За I полугодие БФ «Металлург» направил на программу «ХХI век — детям Южного Урала» 125,6 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 31.07.2018. За I полугодие 2018 года благотворительный фонд «Металлург» направил на комплексную программу «ХХI век — детям Южного Урала» 125,6 млн руб., сообщает Управление информации и общественных связей крупнейшего благотворителя фонда ПАО «ММК».



Программу фонд реализует в течение 17 лет, среди ее основных направлений — поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.



В частности, для обеспечения здоровья беременных женщин создан и работает Центр «Материнство». Ежемесячно здесь бесплатно наблюдаются около 200 женщин со сроками беременности от 13 недель. За полгода центр посетили 400 будущих мам. Для их оздоровления организовано купание в городском аквапарке, лечение и медицинское обслуживание в санатории-профилактории «Южный». Кроме того, в рамках программы оказывается материальная помощь для приобретения одежды новорожденным детям, ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком до 1,5 лет и по уходу за ребенком до 3 лет.



Кроме того, вот уже десять лет фонд оказывает помощь многодетным семьям. Сегодня на учете в фонде «Металлург» таких семей 1 тыс. 033. Им ежедневно выплачивают материальную помощь, частично компенсируют траты на коммунальные услуги, предоставляют путевки в центр «Уральские зори». Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей.



Семьям, потерявшим кормильца вследствие несчастного случая на производстве, оказывается ежемесячная материальная помощь на содержание ребенка, выплачиваются стипендии учащимся средне-специальных, профессиональных и высших учебных заведений и многое другое. Организовано купание в городском аквапарке. Помощь оказывают и состоящим на учете в фонде престарелым родителям и вдовам погибших на производстве.



По инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям — организаторам этих конкурсов и соревнований, в целях содействия деятельности в сфере спорта, образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности и развития талантов, выплачивается стипендия.



Ко Дню защиты детей 100 детей с ограниченными возможностями и 32 ребенка из семей, потерявших кормильца, получили сладкие подарки; 821 многодетная семья — подарочные сертификаты и билеты на посещение художественных и мультипликационных фильмов. Для 24 детей с ограниченными возможностями здоровья было организовано праздничное мероприятие в детском парке развлечений «Мегалэнд» с проведением квеста и угощением в пиццерии.



В июне БФ «Металлург» организовал для семей, потерявших кормильца, оздоровительную поездку в комплекс «Динопарк» и праздничное мероприятие на базе спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» с вручением призов и сладких подарков. Семьи также приняли участие в загородной оздоровительной поездке в ООО «Абзаково» с посещением зоопарка, аквапарка, боулинга, развлекательной программой от аниматоров.

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