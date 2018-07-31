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Перед новым сезоном билетные кассы на «Арене Металлург» в Магнитогорске перенесли в отдельное здание

УрБК, Магнитогорск, 31.07.2018. В преддверии нового хоккейного сезона рядом с «Ареной Металлург» в отдельном здании открылись новые билетные кассы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК», которое активно содействовало реализации проекта.



Напомним, в этом году «Арена Металлург» стала местом проведения юниорского чемпионата мира по хоккею. Проект по переносу касс в отдельное помещение появился несколько лет назад. Строительство началось в прошлом году, и сейчас, незадолго до старта одиннадцатого сезона Континентальной хоккейной лиги, проект полностью реализован. Непростая задача была решена в сжатые сроки и стала частью глобальной подготовки программы реконструкции инфраструктуры стадиона.



При строительстве нового здания были объединены усилия различных структур Магнитогорского металлургического комбината, города и «Арены Металлург». Слаженная работа дирекции по экономике ПАО «ММК», управления капитального строительства комбината, производственного объединения «Монтажник», магнитогорского Гипромеза, управления по физической культуре и спорту городской администрации и муниципального учреждения «Магнитогорскинвестстрой» позволили в срок возвести качественный объект.



Внутри нового здания расположится ряд административных помещений арены, а на первом этаже просторное помещение касс, где можно будет приобрести билеты на матчи «Металлурга», а также на культурные мероприятия, проходящие на ледовой арене. Для комфорта покупателей зал оборудован кондиционерами и большими мониторами, на которых представлена информация о предстоящих играх и ценах на билеты.



«С вынесением этих касс в отдельное здание стало удобнее. Ближе парковка. Мы освободили помещение внутри арены ― там построили раздевалки к юниорскому чемпионату мира, все у нас прошло на самом высоком уровне. В новых кассах шикарные мониторы для болельщиков, информация полностью открыта по матчам. Это все звенья одной цепи. Проект для удобства болельщиков», ― сказал на церемонии открытия новых касс исполнительный директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург» Максим Грицай.



В церемонии открытия новых касс приняли участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Сергей Бердников. Почетные гости и стали первыми покупателями абонементов. Среди них ― генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, постоянно следящий за выступлениями «Металлурга».

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