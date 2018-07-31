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МЧС разработало законопроект о закрытии торговых центров за нарушения без решения суда

УрБК, Москва, 31.07.2018. МЧС России по поручению правительства РФ разработало законопроект, который предлагает расширить полномочия Госпожнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Авторы документа предлагают разрешить пожарным инспекторам после первой проверки приостанавливать работу торговых центров, в которых были выявлены нарушения.



«Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно. Сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать стразу», — пояснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



В настоящее время законопроект находится на согласовании с федеральными органами исполнительной власти.

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