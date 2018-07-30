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Школы Магнитогорска получили помощь от ММК для подготовки к учебному году

УрБК, Магнитогорск, 30.07.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил 2,8 млн руб. на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Средства направлены на приобретение строительных, сантехнических материалов, проведение ремонтных работ, которые сегодня в образовательных учреждениях идут полным ходом.



Постоянную и серьезную помощь в ремонте и благоустройстве школам оказывают шефы — организации, входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди школьников проводится и профориентационная работа, организуются экскурсии, дни открытых дверей, семинары с директорами и учителями, совместные творческие, спортивные мероприятия.



Соглашение между ММК и администрацией города о благотворительной помощи школам заключают ежегодно.



Скоро, 7 августа, городские приемные комиссии начнут проверять готовность школ к новому учетному году.

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