Кризис

Авиакомпании прогнозируют рост цен на билеты на 8-10% из-за маневров с НДС

Отказ от льготной ставки НДС для внутренних авиаперелетов через Москву приведет к росту цен на билеты минимум на 8-10%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).



На авиаперелеты через Москву приходится 75% всех внутренних линий. В 2015 году была введена льготная ставка НДС в 10%. Однако сейчас обсуждается возврат к увеличенной ставке в контексте просьбы главы «Реновы» Виктора Вексельберга дополнительно снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы. ФАС предлагает обнулить налог для региональных перелетов к концу 2020 года, тогда же истекает срок действия льготной ставки для всех внутренних рейсов. Минтранс также выступает за снижение НДС для внутренних рейсов.



По данным АЭВТ, в связи с этим для полетов через Москву рассматриваются три сценария: обнуление, сохранение льготной ставки и повышение ее до 20%. По данным источников газеты, последний вариант предложил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.



В АЭВТ подсчитали, что из-за обнуления ставки НДС для региональных рейсов бюджет потеряет 17 млрд руб., а увеличение ставки до 20% для рейсов через Москву принесет 37 млрд руб. Таким образом, в результате маневров с НДС налоговая нагрузка на авиаперевозчиков вырастет на 20 млрд руб., и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8-10%. Из-за этого авиасообщение между регионами, наоборот, замедлится, считает президент АЭВТ Владимир Тасун.

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