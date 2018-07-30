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В 2017 году жители Свердловской области потратили 14 млрд рублей на турпакеты

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В 2017 году жители Свердловской области приобрели у турагентств и туроператоров 192 тыс. турпакетов стоимостью 14 млрд руб., следует из данных Свердловскстата.



По сравнению с 2016 годом число реализованных турпакетов выросло на 22,4%. Средняя стоимость одного турпакета составила 72,7 тыс. руб. и снизилась на 4,2% в годовом выражении.



Гражданам России в зарубежные страны реализовано 139,2 тыс. турпакетов (в 2016 году — 88,4 тыс.). Это в 2,6 раза больше числа реализованных турпакетов по территории России. По сравнению с 2016 годом общая стоимость реализованных турпакетов по зарубежным странам выросла на 25,7% и составила 11,5 млрд руб., по стране — снизилась на 9,8%, до 2,5 млрд руб. Чаще всего свердловчане выбирали для поездок Турцию (40,1%), Китай (20,1%) и Таиланд (5,4%).

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