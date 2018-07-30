Ни пенсий, ни кредитов

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно скажется на возможностях пожилых людей пользоваться услугами банковского кредитования. Эксперты отмечают, что без пенсии граждане старше 55-60 лет смогут брать кредиты только при условии подтверждения другого гарантированного дохода. Между тем трудоустройство вряд ли станет такой гарантией: сегодня пожилые люди входят в группу максимального риска с точки зрения потери работы.Отметим, что на сегодняшний день в России сложился целый сегмент кредитных продуктов для пенсионеров. В большинстве своем это небольшие по объему займы на срок не более пяти лет под сравнительно невысокий процент. Банки выдают такие кредиты достаточно охотно, поскольку пенсия по возрасту является гарантированным доходом, потерять который человек не может.Между тем в июле Госдума РФ в первом чтении одобрила правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет. Принятие этого нормативного акта может кардинально изменить отношение банков к пожилым заемщикам.По словам и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николая Мясникова, пока сложно однозначно оценить влияние возможного повышения пенсионного возраста на кредитование пожилых граждан. Оно будет зависеть от тенденций в российской экономике, в частности, на рынке труда.«Кредитование не может существовать в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. Если эти люди будут на более длительный срок сохранять свои рабочие места и доход, то влияние может быть положительным, и банки станут более охотно кредитовать таких людей на более крупные суммы. Если ситуация повернется к тому, что люди будут оставаться без работы за несколько лет до пенсии, то влияние однозначно окажется негативным», — полагает эксперт.В то же время независимый финансовый аналитик Константин Селянин считает, что при увеличении возраста выхода на пенсию банки станут давать кредиты пожилым людям только в случае подтверждения ими другого гарантированного дохода. По мнению эксперта, это может быть как зарплата, так и повышенное пособие по безработице, если речь идет о небольших суммах.«Пока мы можем только предполагать, как будет на самом деле. Если кредит долгосрочный, например, ипотечный, обычно возможности его получения ограничены как раз выходом на пенсию. При повышении пенсионного возраста у банков могут появиться основания выдавать долгосрочные займы людям старше 40 лет. С другой стороны, если пенсия — это стабильный и понятный для банков, хоть и небольшой доход, то пожилые люди, рискующие потерять работу, этого преимущества окажутся лишены. Здесь все зависит от мер поддержки, которые будет оказывать им государство. Может, таким гражданам станут выплачивать пособие по безработице в большем размере, чем молодым: такой вариант обсуждается», — пояснил Константин Селянин.Однако, по его словам, в любом случае банки будут ориентироваться на гарантированный доход, который потенциальные заемщики окажутся в состоянии подтвердить.Впрочем, генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин полагает, что обеспечить какие бы то ни было гарантии людям предпенсионного возраста государство не сможет. В результате с принятием законопроекта большинство граждан после 55-60 лет потеряют возможность пользоваться услугами банковского кредитования.«Думаю, пожилых людей будут по-прежнему кредитовать только тогда, когда они уже выйдут на пенсию. Тех граждан, которым пенсию отодвинут, скорее всего, кредитовать не будут, потому что они войдут в зону риска потери текущего дохода. Дело в том, что в нашей экономике для таких людей работы практически нет. Те меры, которые пытается ввести государство, чтобы не допустить их увольнений, вряд ли дадут хоть какой-то эффект. Более того, я думаю, что они вообще не будут приняты, потому что противоречат трудовому законодательству», — пояснил эксперт.По его словам, в частности, речь идет о введении ответственности вплоть до уголовной за увольнение граждан предпенсионного возраста. Такое нововведение Минтруд РФ предложил в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.«Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе как работника, так и работодателя вообще безо всяких условий. Если же трудовое право станут менять, то предпринимателю проще будет даже не нанимать, допустим, 50-летнего человека. Поэтому банки станут кредитовать только тех, кто уже по факту вышел на пенсию», — отметил Виталий Калугин.Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что в случае отсрочки пенсии большинство граждан старше 55-60 лет окажутся в полной зависимости от мер поддержки со стороны государства, в том числе это коснется возможности брать кредиты. Между тем механизмы и эффективность таких мер, по словам экспертов, вызывают сегодня множество вопросов.