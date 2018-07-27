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В Екатеринбурге прошли общественные слушания проекта благоустройства Шарташского лесопарка

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. В Екатеринбурге 27 июля 2018 года прошли общественные слушания, на которых была представлена концепция благоустройства Шарташского лесопарка.



Мероприятие состоялось в здании горадминистрации. В качестве участников в начале были зарегистрированы 108 человек.



Согласно проекту, который разработан «Уралдортехнологии», лесопарк планируется разделить на несколько зон — для активного отдыха, для детского отдыха, для прогулок и так далее. Отдельно выделена так называемая зона покоя — территория, которая не будет задействована во время работ по благоустройству. Также авторы концепции предлагают провести модернизацию имеющихся спортплощадок и установить на территории парка дополнительные малые архитектурные формы. Особое внимание в проекте уделено созданию велодорожки.



В представленном виде концепция вызвала протест со стороны жителей поселков, которые находятся рядом с Шарташским лесопарком. В частности, участники мероприятия указали на то, что в концепции отсутствуют парковки, а также в документе не указаны санитарные зоны и места для отходов. Некоторые из числа местных жителей и вовсе потребовали оставить в лесопарке все как есть и сконцентрировать усилия на очистке озера Шарташ.



Разработчики в ответ парировали, что озеро как водный объект не относится к их компетенции. Обустройство парковки в районе также невозможно из-за требований к охране лесных объектов. Впоследствии директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин пояснил, что стоянки для автомобилей появятся за территорией зеленой зоны.



Концепцию вместе с тем поддержали участники обсуждений, которые проживают на удалении от лесопарка. Они обвинили противников проекта в том, что те отстаивают свои дома, а не благоустройство парковой зоны.



В итоговом голосовании большинство участников (108 человек) проголосовали за принятие концепции, «против» — высказались 10 человек. Еще два воздержались.

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