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Николай Мясников: Влияние повышения пенсионного возраста на кредитование пожилых людей будет зависеть от ситуации в стране

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2018. Повышение в России пенсионного возраста может сказаться как позитивно, так и негативно на возможности пожилых людей брать банковские кредиты. Это зависит от экономической ситуации в стране, считает и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.



«Пока сложно однозначно оценить влияние повышения пенсионного возраста на кредитование граждан старшего возраста. Кредитование не может существовать в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. Если пожилые люди будут на более длительный срок сохранять свои рабочие места и доход, то влияние может быть положительным, и банки будут еще более охотно кредитовать таких людей на более крупные суммы. Если ситуация повернется к тому, что люди будут оставаться без работы за несколько лет до пенсии, то влияние однозначно будет негативным», — рассказал УрБК Н. Мясников.

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