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Пластическая хирургия уходит «в тень»
26 июль 2018 (16:42)
До конца 2018 года в Свердловской области может значительно сократиться число игроков на рынке эстетической пластической хирургии. Причина тому — недавний приказ Минздрава РФ, ужесточающий требования к данному виду медуслуг. После его выхода на Среднем Урале начались тотальные проверки учреждений, где работают пластические хирурги.
О деталях регулирования рынка сегодня на публичных обсуждениях правоприменительной практики Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области рассказал аттестованный эксперт ведомства, пластический хирург Евгений Коморкин. По его словам, с начала 1990-х годов деятельность пластических хирургов, которые проводят операции по эстетической коррекции, практически никак не регулировалась.
Сам термин Минздрав ФР принял только в 2009 году. Согласно определению министерства, заниматься пластической хирургией могут выпускники лечебно-профилактических или педиатрических факультетов со специализацией в хирургии, которые прошли специальную клиническую ординатуру. Сами ординатуры также появились в 2009 году. С 2012 года появились стандарты, которые, по выражению эксперта Росздравнадзора, «хоть как-то» регулировали рынок.
Однако, по признанию докладчика, на ситуацию в целом нововведения Минздрава РФ повлияли мало.
«Я видел дискредитацию этой профессии как медицинской составляющей. Количество непонятных людей, называющих себя пластическими хирургами, заполнило медиапространство. А число осложнений и летальных случаев никак не анализировалось. О них было известно только из СМИ», — заключил эксперт.
По его словам, сам рынок сейчас имеет мало общего с медициной. О серьезном регулировании пластической хирургии в Минздраве РФ задумались только после череды смертей пациентов в Москве. В результате 31 мая 2018 года ведомство выпустило приказ, ужесточающий требования к деятельности пластических хирургов и клиник.
В первую очередь документ вводит такое понятие как «кабинет». В данном случае речь идет об амбулаторном приеме. Как следует из приказа, пластическим хирургам теперь запрещено проводить в необорудованных помещениях любые манипуляции с пациентом, в том числе ставить уколы. Допускается только проводить консультации или делать перевязки.
Прописывать отдельный термин «кабинет» потребовалось из-за случаев, зафиксированных в косметологических клиниках. Нередко прямо на приеме специалист мог провести хирургическое вмешательство в несоответствующих для этого условиях.
Для сравнения, косметологам и стоматологам разрешено проводить некоторые виды манипуляций в кабинетах. Все операции, связанные с пластической хирургией, должны проводиться в специально оборудованных отделениях. К их оснащению также предъявлены жесткие требования, до которых, по словам Е. Коморкина, сейчас не дотягивают даже передовые клиники Свердловской области.
Изменены требования и к работе пластических хирургов. Согласно приказу, для них вводятся ночные дежурства. Теперь после операции специалист не имеет права оставлять пациента на чью-то ответственность. Хирург должен неотлучно следить за состоянием прооперированного клиента. Кроме того, в отделении должны работать круглосуточная реанимация и круглосуточная лаборатория.
Как пояснил специалист, данные требования установлены из-за того, что хирурги нередко совмещают работу в нескольких клиниках. В результате сложилась практика, когда врачи оставляют пациентов без должного внимания. Уход и наблюдение осуществляют нанятые специалисты, которые заинтересованы только в том, чтобы «обработать клиента на деньги». Новое требование, по оценке эксперта Росздравнадзора, приведет к тому, что хирурги физически не смогут совмещать работу в нескольких медучреждениях, хотя законом это не запрещено.
«В результате приказом ликвидируются мелкие игроки даже на базе стационара и в составе крупных больниц. Требования к степени оснащения клиник закрывают на рынок дорогу и малому и среднему бизнесу», — отметил докладчик.
Новый приказ Минздрава РФ хотя и был выпущен 31 мая 2018 года, но до Свердловской области был доведен только к 3 июля. С этого же времени, по распоряжению главы ведомства Вероники Скворцовой, началась масштабная проверка всех участников рынка в регионе.
Как пояснил эксперт Росздравнадзора, всего на Среднем Урале насчитывается 30 субъектов, которые имеют лицензию на оказание услуг по пластической хирургии. К 26 июля 2018 года было проверено только пять. В двух учреждениях, как выяснилось, никаких операций не проводили, несмотря на наличие лицензии. Как правило, это косметологические клиники. В одном случае был выявлен нелегальный стационар. Работа остальных медучреждений в сфере пластической хирургии более-менее соответствовала требованиям.
В сложившихся условиях, по прогнозам самих участников рынка, по итогам проверки количество игроков может значительно сократиться. Исходя из требований Минздрава РФ, позволить себе пластических хирургов смогут только многопрофильные клиники. Да и сами специалисты вряд ли останутся в учреждениях, где имеется только кабинет для амбулаторного приема. Ожидать увеличения числа многопрофильных учреждений также не следует. В нынешних экономических условиях участники рынка платных медицинских услуг отказались от запуска новых проектов.
Впрочем, не исключен вариант увеличения теневого сектора рынка пластических операций. По оценке ряда экспертов в сфере медицины, для выявления нелегальных субъектов медицинской деятельности необходимо тесное взаимодействие областного Минздрава, Росздравнадзора и правоохранительных органов. Однако до настоящего времени их сотрудничество выстроено слабо.
О деталях регулирования рынка сегодня на публичных обсуждениях правоприменительной практики Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области рассказал аттестованный эксперт ведомства, пластический хирург Евгений Коморкин. По его словам, с начала 1990-х годов деятельность пластических хирургов, которые проводят операции по эстетической коррекции, практически никак не регулировалась.
Сам термин Минздрав ФР принял только в 2009 году. Согласно определению министерства, заниматься пластической хирургией могут выпускники лечебно-профилактических или педиатрических факультетов со специализацией в хирургии, которые прошли специальную клиническую ординатуру. Сами ординатуры также появились в 2009 году. С 2012 года появились стандарты, которые, по выражению эксперта Росздравнадзора, «хоть как-то» регулировали рынок.
Однако, по признанию докладчика, на ситуацию в целом нововведения Минздрава РФ повлияли мало.
«Я видел дискредитацию этой профессии как медицинской составляющей. Количество непонятных людей, называющих себя пластическими хирургами, заполнило медиапространство. А число осложнений и летальных случаев никак не анализировалось. О них было известно только из СМИ», — заключил эксперт.
По его словам, сам рынок сейчас имеет мало общего с медициной. О серьезном регулировании пластической хирургии в Минздраве РФ задумались только после череды смертей пациентов в Москве. В результате 31 мая 2018 года ведомство выпустило приказ, ужесточающий требования к деятельности пластических хирургов и клиник.
В первую очередь документ вводит такое понятие как «кабинет». В данном случае речь идет об амбулаторном приеме. Как следует из приказа, пластическим хирургам теперь запрещено проводить в необорудованных помещениях любые манипуляции с пациентом, в том числе ставить уколы. Допускается только проводить консультации или делать перевязки.
Прописывать отдельный термин «кабинет» потребовалось из-за случаев, зафиксированных в косметологических клиниках. Нередко прямо на приеме специалист мог провести хирургическое вмешательство в несоответствующих для этого условиях.
Для сравнения, косметологам и стоматологам разрешено проводить некоторые виды манипуляций в кабинетах. Все операции, связанные с пластической хирургией, должны проводиться в специально оборудованных отделениях. К их оснащению также предъявлены жесткие требования, до которых, по словам Е. Коморкина, сейчас не дотягивают даже передовые клиники Свердловской области.
Изменены требования и к работе пластических хирургов. Согласно приказу, для них вводятся ночные дежурства. Теперь после операции специалист не имеет права оставлять пациента на чью-то ответственность. Хирург должен неотлучно следить за состоянием прооперированного клиента. Кроме того, в отделении должны работать круглосуточная реанимация и круглосуточная лаборатория.
Как пояснил специалист, данные требования установлены из-за того, что хирурги нередко совмещают работу в нескольких клиниках. В результате сложилась практика, когда врачи оставляют пациентов без должного внимания. Уход и наблюдение осуществляют нанятые специалисты, которые заинтересованы только в том, чтобы «обработать клиента на деньги». Новое требование, по оценке эксперта Росздравнадзора, приведет к тому, что хирурги физически не смогут совмещать работу в нескольких медучреждениях, хотя законом это не запрещено.
«В результате приказом ликвидируются мелкие игроки даже на базе стационара и в составе крупных больниц. Требования к степени оснащения клиник закрывают на рынок дорогу и малому и среднему бизнесу», — отметил докладчик.
Новый приказ Минздрава РФ хотя и был выпущен 31 мая 2018 года, но до Свердловской области был доведен только к 3 июля. С этого же времени, по распоряжению главы ведомства Вероники Скворцовой, началась масштабная проверка всех участников рынка в регионе.
Как пояснил эксперт Росздравнадзора, всего на Среднем Урале насчитывается 30 субъектов, которые имеют лицензию на оказание услуг по пластической хирургии. К 26 июля 2018 года было проверено только пять. В двух учреждениях, как выяснилось, никаких операций не проводили, несмотря на наличие лицензии. Как правило, это косметологические клиники. В одном случае был выявлен нелегальный стационар. Работа остальных медучреждений в сфере пластической хирургии более-менее соответствовала требованиям.
В сложившихся условиях, по прогнозам самих участников рынка, по итогам проверки количество игроков может значительно сократиться. Исходя из требований Минздрава РФ, позволить себе пластических хирургов смогут только многопрофильные клиники. Да и сами специалисты вряд ли останутся в учреждениях, где имеется только кабинет для амбулаторного приема. Ожидать увеличения числа многопрофильных учреждений также не следует. В нынешних экономических условиях участники рынка платных медицинских услуг отказались от запуска новых проектов.
Впрочем, не исключен вариант увеличения теневого сектора рынка пластических операций. По оценке ряда экспертов в сфере медицины, для выявления нелегальных субъектов медицинской деятельности необходимо тесное взаимодействие областного Минздрава, Росздравнадзора и правоохранительных органов. Однако до настоящего времени их сотрудничество выстроено слабо.
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