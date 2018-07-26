Пластическая хирургия уходит «в тень»

До конца 2018 года в Свердловской области может значительно сократиться число игроков на рынке эстетической пластической хирургии. Причина тому — недавний приказ Минздрава РФ, ужесточающий требования к данному виду медуслуг. После его выхода на Среднем Урале начались тотальные проверки учреждений, где работают пластические хирурги.О деталях регулирования рынка сегодня на публичных обсуждениях правоприменительной практики Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области рассказал аттестованный эксперт ведомства, пластический хирург Евгений Коморкин. По его словам, с начала 1990-х годов деятельность пластических хирургов, которые проводят операции по эстетической коррекции, практически никак не регулировалась.Сам термин Минздрав ФР принял только в 2009 году. Согласно определению министерства, заниматься пластической хирургией могут выпускники лечебно-профилактических или педиатрических факультетов со специализацией в хирургии, которые прошли специальную клиническую ординатуру. Сами ординатуры также появились в 2009 году. С 2012 года появились стандарты, которые, по выражению эксперта Росздравнадзора, «хоть как-то» регулировали рынок.Однако, по признанию докладчика, на ситуацию в целом нововведения Минздрава РФ повлияли мало.«Я видел дискредитацию этой профессии как медицинской составляющей. Количество непонятных людей, называющих себя пластическими хирургами, заполнило медиапространство. А число осложнений и летальных случаев никак не анализировалось. О них было известно только из СМИ», — заключил эксперт.По его словам, сам рынок сейчас имеет мало общего с медициной. О серьезном регулировании пластической хирургии в Минздраве РФ задумались только после череды смертей пациентов в Москве. В результате 31 мая 2018 года ведомство выпустило приказ, ужесточающий требования к деятельности пластических хирургов и клиник.В первую очередь документ вводит такое понятие как «кабинет». В данном случае речь идет об амбулаторном приеме. Как следует из приказа, пластическим хирургам теперь запрещено проводить в необорудованных помещениях любые манипуляции с пациентом, в том числе ставить уколы. Допускается только проводить консультации или делать перевязки.Прописывать отдельный термин «кабинет» потребовалось из-за случаев, зафиксированных в косметологических клиниках. Нередко прямо на приеме специалист мог провести хирургическое вмешательство в несоответствующих для этого условиях.Для сравнения, косметологам и стоматологам разрешено проводить некоторые виды манипуляций в кабинетах. Все операции, связанные с пластической хирургией, должны проводиться в специально оборудованных отделениях. К их оснащению также предъявлены жесткие требования, до которых, по словам Е. Коморкина, сейчас не дотягивают даже передовые клиники Свердловской области.Изменены требования и к работе пластических хирургов. Согласно приказу, для них вводятся ночные дежурства. Теперь после операции специалист не имеет права оставлять пациента на чью-то ответственность. Хирург должен неотлучно следить за состоянием прооперированного клиента. Кроме того, в отделении должны работать круглосуточная реанимация и круглосуточная лаборатория.Как пояснил специалист, данные требования установлены из-за того, что хирурги нередко совмещают работу в нескольких клиниках. В результате сложилась практика, когда врачи оставляют пациентов без должного внимания. Уход и наблюдение осуществляют нанятые специалисты, которые заинтересованы только в том, чтобы «обработать клиента на деньги». Новое требование, по оценке эксперта Росздравнадзора, приведет к тому, что хирурги физически не смогут совмещать работу в нескольких медучреждениях, хотя законом это не запрещено.«В результате приказом ликвидируются мелкие игроки даже на базе стационара и в составе крупных больниц. Требования к степени оснащения клиник закрывают на рынок дорогу и малому и среднему бизнесу», — отметил докладчик.Новый приказ Минздрава РФ хотя и был выпущен 31 мая 2018 года, но до Свердловской области был доведен только к 3 июля. С этого же времени, по распоряжению главы ведомства Вероники Скворцовой, началась масштабная проверка всех участников рынка в регионе.Как пояснил эксперт Росздравнадзора, всего на Среднем Урале насчитывается 30 субъектов, которые имеют лицензию на оказание услуг по пластической хирургии. К 26 июля 2018 года было проверено только пять. В двух учреждениях, как выяснилось, никаких операций не проводили, несмотря на наличие лицензии. Как правило, это косметологические клиники. В одном случае был выявлен нелегальный стационар. Работа остальных медучреждений в сфере пластической хирургии более-менее соответствовала требованиям.В сложившихся условиях, по прогнозам самих участников рынка, по итогам проверки количество игроков может значительно сократиться. Исходя из требований Минздрава РФ, позволить себе пластических хирургов смогут только многопрофильные клиники. Да и сами специалисты вряд ли останутся в учреждениях, где имеется только кабинет для амбулаторного приема. Ожидать увеличения числа многопрофильных учреждений также не следует. В нынешних экономических условиях участники рынка платных медицинских услуг отказались от запуска новых проектов.Впрочем, не исключен вариант увеличения теневого сектора рынка пластических операций. По оценке ряда экспертов в сфере медицины, для выявления нелегальных субъектов медицинской деятельности необходимо тесное взаимодействие областного Минздрава, Росздравнадзора и правоохранительных органов. Однако до настоящего времени их сотрудничество выстроено слабо.