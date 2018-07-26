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В России в I полугодии банки выдали на 18% больше новых кредитов

УрБК, Москва, 26.07.2018. В России за 6 мес. текущего года было выдано 18,34 млн новых кредитов общим объемом свыше 3,67 трлн руб. (15,61 млн кредитов на 2,40 трлн руб. за аналогичный период прошлого года). В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 54% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 92%. С январь по июнь 2018 года было выдано 5,16 млн новых карт с общим лимитом 367,65 млрд руб., годом ранее — 3,36 млн карт на 191,18 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 25%: с 57 до 71 тыс. руб.



Крайне высокие темпы роста в 2018 году показывает сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I полугодии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 55%, денежные объемы кредитования — на 67%. В 2018 году было выдано 586,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,16 трлн руб., год назад — 378,32 тыс. кредитов на 698,09 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 8%: с 1,85 до 1,99 млн руб.



В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 21%, объемы выдач увеличились на 28%. За 6 мес. текущего года было выдано 238,19 тыс. кредитов на 187,08 млрд руб., годом ранее банки выдали 88,99 тыс. кредитов на 146,36 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 6%: с 742 до 785 тыс. руб.



В сегменте потребительских кредитов количество новых выдач выросло на 6%, при этом объем кредитования увеличился на 44%. В январе-июне 2018 года было выдано 12,32 млн потребкредитов на 1,92 трлн руб. против 11,62 млн кредитов на 1,35 трлн руб. годом ранее. Средний размер потребкредита вырос на 35%: со 116 до 156 тыс. руб.

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