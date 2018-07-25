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ФСК ЕЭС повысит надежность схемы выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В России завершена модернизация подстанции 500 кВ «Сибирская», участвующей в схеме выдачи мощности ряда генерирующих объектов, включая Сургутскую ГРЭС-2 — самую крупную тепловую электростанцию страны. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ― МЭС Западной Сибири (входит в группу «Россети»).



ФСК ЕЭС инвестировала в проект 635 млн руб. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), в том числе предприятий нефтегазовой отрасли.



Проведена модернизация систем релейной защиты и автоматики, заменены 14 выключателей 220-500 кВ, 55 разъединителей 220 кВ, смонтированы новые шкафы управления и оборудование телемеханики и связи. На подстанции установлены 28 высокочастотных заградителей 220 кВ. Комплекс выполненных работ позволил улучшить устойчивость сетей 220-500 кВ.



Подстанция 500 кВ «Сибирская» введена в эксплуатацию в 1979 году. Ее суммарная мощность составляет 1002 МВА. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей Нижневартовского района ХМАО, предприятия ТЭК, включая Нижневартовский газоперерабатывающий завод.

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