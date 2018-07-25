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Челябинское УФАС заподозрило городские театры в нарушении закона из-за продажи билетов через КАССЫ.РУ

УрБК, Челябинск, 25.07.2018. Челябинское УФАС России рассматривает дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении ОГБУК «Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова» и ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Молодежный театр». Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.



Дела возбуждены в связи с непроведением конкурентных процедур на право заключения договоров оказания услуг по продаже билетов и заключением договоров с единственным поставщиком — ООО «Городские Зрелищные Кассы» (КАССЫ.РУ). Оба театра — бюджетные учреждения, поэтому по закону о защите конкуренции они должны были провести торги.



Условия проведения торгов позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика, однако сам факт является неправомерным. Заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены только этим поставщиком. Однако оказание услуг по продаже билетов может осуществляться различными хозяйствующими субъектами, обладающими необходимым уровнем квалификации.



Непроведение конкурентных процедур могло привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг билетных агентов. Челябинское УФАС России возбудило дела о нарушении закона о защите конкуренции. Рассмотрение дел назначено на 29 августа.

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