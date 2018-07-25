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Продажи лекарств на российском рынке за год сократились на 2%

УрБК, Москва, 25.07.2018. Объем продаж на российском рынке лекарственных препаратов в июне 2018 года сократился на 2% по сравнению с июнем 2017 года, говорится в материалах DSM Group.



За июнь 2018 года объем рынка составил 75,4 млрд руб. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в указанный период составила 186,7 руб.



Отмечается, что с июня 2017 года до июня 2018 года на 1% сократилась доля препаратов с ценовым диапазоном 150-500 руб. — до 40,5%. Доля дорогостоящих препаратов выросла на 1% — до 43,3%. Не изменился сегмент препаратов со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (11,4%).

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