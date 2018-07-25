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Продажи лекарств на российском рынке за год сократились на 2%
25 июль 2018 (15:56)
УрБК, Москва, 25.07.2018. Объем продаж на российском рынке лекарственных препаратов в июне 2018 года сократился на 2% по сравнению с июнем 2017 года, говорится в материалах DSM Group.
За июнь 2018 года объем рынка составил 75,4 млрд руб. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в указанный период составила 186,7 руб.
Отмечается, что с июня 2017 года до июня 2018 года на 1% сократилась доля препаратов с ценовым диапазоном 150-500 руб. — до 40,5%. Доля дорогостоящих препаратов выросла на 1% — до 43,3%. Не изменился сегмент препаратов со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (11,4%).
За июнь 2018 года объем рынка составил 75,4 млрд руб. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в указанный период составила 186,7 руб.
Отмечается, что с июня 2017 года до июня 2018 года на 1% сократилась доля препаратов с ценовым диапазоном 150-500 руб. — до 40,5%. Доля дорогостоящих препаратов выросла на 1% — до 43,3%. Не изменился сегмент препаратов со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (11,4%).
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