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Екатеринбургская фирма «Уралсибмонтажавтоматика» задолжала работникам более 7,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Свердловской области проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «Уралсибмонтажавтоматика» и выявила задолженность по заработной плате перед работниками. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.



Установлено, что за февраль-май 2018 года перед 168 работниками на предприятии образовалась задолженность по заработной плате в размере более 7,7 млн руб. Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга направила более 150 заявлений в интересах работников о выдаче судебных приказов на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы. Также она внесла в адрес руководства предприятия представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда.



В настоящее время после вмешательства прокуратуры района ООО «Уралсибмонтажавтоматика» погасило долг по заработной плате на сумму свыше 5,2 млн руб. По информации руководства предприятия, оставшуюся часть задолженности планируется погасить до конца июля 2018 года.

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