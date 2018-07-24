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В июне объем выдачи ипотеки в России увеличился в 1,6 раза

УрБК, Москва, 24.07.2018. По предварительной оценке компаний «Дом.РФ» и Frank RG, в июне 2018 года объем выдачи ипотеки в России вырос в 1,6 раза и составил не менее 250 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба «Дом.рф».



За 5 месяцев 2018 года выдано 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% — в денежном. За 6 месяцев, по предварительной оценке, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн руб.



Ставки по ипотеке устойчиво снижаются: в мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56% (-1,77 п. п. к маю 2017 года), в том числе по кредитам на новостройки — 9,39% (-1,52 п. п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,63% (-1,93 п. п.). Средняя ставка выдачи за 5 месяцев 2018 года составила 9,66% (-1,94 п. п. к 5 месяцам 2017 года).



«Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% — это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», — прокомментировал генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.



Снижение ставок по ипотеке не только увеличивает объемы выдачи ипотечных кредитов, но и способствует снижению платежной нагрузки на заемщиков. Это ведет к повышению качества ипотечного портфеля, который на 1 июня достиг 5,8 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост портфеля составил 22%, что является нормальным в условиях роста востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий.



При этом качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность 90+ составляет 2,08% (всего на 0,08 п. п. выше рекордного уровня сентября 2014 года).



«Дом.рф» прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 трлн руб. в 2018 году.

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