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Во II квартале в России количество выданных банками крупных потребкредитов выросло на 37%

УрБК, Москва, 24.07.2018. Во II квартале 2018 года количество выданных российскими банками потребительских кредитов, размер которых превышает 500 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 37% и составило 387,6 тыс. ед. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В свою очередь, число выданных во II квартале 2018 года самых небольших потребкредитов на сумму до 30 тыс. руб. (так называемые кредиты «на чайники»), напротив, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 31,3% и составило 1,20 млн ед.



Также сократилось и количество выданных потребительских займов в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. — на 6,5%. Вместе с тем выдача потребкредитов на сумму от 100 тыс. руб. и выше, наоборот, выросла. При этом самый большой рост за год (за исключением кредитов на сумму свыше 500 тыс. руб.) продемонстрировал сегмент займов от 300 тыс. до 500 тыс. руб. — на 12,2%.



Необходимо отметить, что сокращение самого массового сегмента кредитов — «на чайники» — отразилось и на общем количестве потребкредитов, выданных во II квартале 2018 года. Так, в завершившемся квартале банками было выдано всего 3,47 млн потребкредитов или на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (3,92 млн ед.).



«В 2018 году в сегменте необеспеченного кредитования сложилась новая тенденция — сокращение выдачи «небольших» по размерам потребительских кредитов и увеличение предоставления более «крупных» займов. Банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. Тем более, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с неидеальной кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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