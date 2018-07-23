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Вода в коммунальных сетях Североуральска остается непригодной для употребления
23 июль 2018 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Вода в системе ХВС на территории Североуральского городского округа остается непригодной для употребления.
Как сообщается на сайте местной администрации, к утру 23 июля на Северо-восточном дренажном узле показатель воды по мутности составил 4,46 (норма — 1,5), по цветности — 10,1 (норма — 20), в городе — 5,47 и 10,8 соответственно.
На территории муниципалитета населению по-прежнему выдают бутилированную воду.
Отметим, что на прошлой неделе были проведены работы по устранению последствий обвала реки Калья. Начата дезинфекция системы водоснабжения.
Как сообщается на сайте местной администрации, к утру 23 июля на Северо-восточном дренажном узле показатель воды по мутности составил 4,46 (норма — 1,5), по цветности — 10,1 (норма — 20), в городе — 5,47 и 10,8 соответственно.
На территории муниципалитета населению по-прежнему выдают бутилированную воду.
Отметим, что на прошлой неделе были проведены работы по устранению последствий обвала реки Калья. Начата дезинфекция системы водоснабжения.
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