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Вода в коммунальных сетях Североуральска остается непригодной для употребления

23 июль 2018 (13:01)

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Вода в системе ХВС на территории Североуральского городского округа остается непригодной для употребления.

Как сообщается на сайте местной администрации, к утру 23 июля на Северо-восточном дренажном узле показатель воды по мутности составил 4,46 (норма — 1,5), по цветности — 10,1 (норма — 20), в городе — 5,47 и 10,8 соответственно.

На территории муниципалитета населению по-прежнему выдают бутилированную воду.

Отметим, что на прошлой неделе были проведены работы по устранению последствий обвала реки Калья. Начата дезинфекция системы водоснабжения.

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