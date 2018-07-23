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Свердловская область заняла первое место по числу «черных кредиторов» в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Свердловская область заняла первое место по количестве недобросовестных участников финансового рынка, выявленных в регионах УрФО в I полугодии 2018 года, говорится в материалах Уральского главного управления Банка России.



С начала текущего года на подведомственной территории было выявлено 169 «черных кредиторов». Большая часть из них приходится на Башкортостан (45), на Свердловскую область — 39. В Пермском крае обнаружено 26 нелегальных участников, в Челябинской области — 25, в Оренбургской области — 13. В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — 19, в Курганской области — 2.



Также с начала 2018 года сотрудники Уральского главного управления направили в соответствующие органы информацию об организациях с признаками «финансовых пирамид». Сейчас решается вопрос о блокировке 21 сайта, где размещались мошеннические схемы.



«Суть работы «финансовых пирамид» не изменилась: клиентам обещают сверхвысокие доходы по принципу сетевого маркетинга. Помимо этого, в целях придания видимости успешности своей деятельности, некоторые «финансовые пирамиды» прикрываются вложением привлеченных денежных средств в криптовалюты», — пояснила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

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