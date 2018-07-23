Новости дня

Механоремонтный комплекс ММК помогает школьникам в профориентации

УрБК, Магнитогорск, 23.07.2018. Механоремонтный комплекс ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно участвует в социальном профориентационном проекте «Магнитогорск. Дело будущего». Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Инициатором проекта выступил центр детского творчества Орджоникидзевского района.



Руководитель проекта и сотрудник ресурсного центра детского творчества Орджоникидзевского района Евгения Москалева считает, что такое крупное предприятие, как ММК, уверенно развивается и обладает большой ответственностью, в том числе социальной. Незнание этих вещей и не позволяет молодежи связывать свое будущее с Магнитогорском, видеть свое место в нем. Поэтому многие после окончания школы уезжают из города. Причем большинство из них — интеллектуальный потенциал Магнитки.



Другая составляющая проблемы — незнание тех мест в городе, где созданы условия для приложения молодежью знаний, сил, накопления навыков, обретения новых компетенций. Это и бизнес-инкубатор, и Индустриальный парк, созданный комбинатом, — эти и другие ресурсы необходимо внимательно изучить и попытаться освоить. Это перспективы завтрашнего дня.



«Потому и родился профориентационный проект «Магнитогорск. Дело будущего», основная цель которого — знакомство школьников с потенциалом города, его предприятиями, развивающимися, вписанными в экономику. Идет активное изменение сути профессий, развитие новых компетенций — об этом должны знать не только дети, но и их родители, поскольку они имеют большое влияние на их судьбу. Важно, чтобы педагоги образовательных учреждений получили новую информацию и стали её ретрансляторами для учеников», — пояснила Е. Москалева.



Важнейшей составляющей проекта стала серия экскурсий школьников и педагогов на комбинат. Главным помощником и организатором этих экскурсий, совместно с руководителем информационного центра КЦПК «Персонал» Марией Пушкарской, стало ООО «Механоремонтный комплекс». Это крупное предприятие, входящее в Группу ПАО «ММК».



«Помощь Механоремонтного комплекса комбината трудно переоценить. Надо понимать, насколько хлопотно организовать процесс в таких масштабах, чтобы увидеть работу крупнейшей металлургической компании России, компании с мировым именем, с ее жестким режимом, непрерывным производством. На экскурсиях побывали школьники 9-11-х классов, их педагоги. В 2017-2018 годах в них участвовали 220 человек из школ № 20, 14, 23, 30, академического лицея. Охват очень солидный. И эффект положительный», — отметила Е. Москалева.



Благодаря проекту у школьников и взрослых появляется четкое представление о комбинате, о тех профессиях, которые здесь востребованы, о новых возможностях для молодежи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: