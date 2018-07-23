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В Каменске-Уральском судебные приставы пресекли работу трейлера, торгующего опасной шаурмой

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Судебными приставами Каменска-Уральского и Каменского районного отдела приостановлена деятельность трейлера, торгующего шаурмой, за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Специалистами Роспотребнадзора в ходе проверки организации, занимающейся изготовлением и продажей хлебобулочных изделий, были выявлены следующие нарушения: отсутствие документов на продовольственное сырье, подтверждающие его качество и безопасность; неприемлемые условия содержания чистой посуды; несоблюдение условий хранения готовых пищевых продуктов; несоблюдение требований к личной гигиене персонала — отсутствие мыла, полотенец, дезинфицирующих средств для обработки рук.



Рассмотрев представленные материалы, Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес решение о приостановлении деятельности трейлера на срок до 60 суток. Судебные приставы незамедлительно приостановили деятельность трейлера с шаурмой на указанный срок или до устранения всех нарушений.

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