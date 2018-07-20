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В Екатеринбурге синоптики отмечают повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. В Екатеринбурге отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом.



Как указано в ежедневной сводке Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 20 июля 2018 года в уральской столице «отмечен стандартный индекс формальдегида, равный 2.4, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы».



Превышение норм содержания формальдегида в воздухе на территории Екатеринбурга начали фиксировать еще месяц назад, 18 июня. Тогда индекс составил 1.1. На 16 июля индекс возрос до 1.8, что уже является повышенным уровнем загрязнения. За последние дни он увеличился еще на треть.



Отметим, что хроническое отравление формальдегидом может вызывать аллергию, постоянный кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи, приступы астмы, нарушение сна, психическое возбуждение, головные боли, расстройство зрения и координации, хроническую усталость, сонливость и так далее.

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