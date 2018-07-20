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В Екатеринбурге отключат телевидение и радио

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. В июле-августе 2018 года жители Екатеринбурга почти на 2,5 недели останутся без теле- и радиовещания из-за ремонта телевышки на ул. Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.



С 23 июля по 9 августа на башне проведут реставрационные и антикоррозийные работы, уточнили в РТРС.



«С целью безопасного производства работ по покраске башни по согласованию с телерадиокомпаниями в период с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, с 6 по 9 августа ежедневно с 9 часов до 17 часов состоятся отключения в эфире ряда теле- и радиопрограмм в Екатеринбурге», — говорится в релизе РТРС.

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