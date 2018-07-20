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Банк России отозвал лицензию «Тагилбанка»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. С 20 июля 2018 года Банк России отозвал лицензию АО «Тагилбанк». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.



Как следует из документа, решение принято из-за невыполнения кредитной организацией требований регулятора и появления «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».



«Деятельность АО «Тагилбанк» на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости», ― поясняет регулятор.



За год в отношении банка четыре раза были применены меры надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов.



АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.

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