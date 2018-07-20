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В Свердловской области малый бизнес задолжал за отопление и ГВС свыше 270 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2018. В Свердловской области 9 тыс. владельцев малого бизнеса в многоквартирных домах задолжали за отопление и горячую воду более 270 млн руб., сообщают в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Еще около 1 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге потребляют коммунальные ресурсы без заключения договоров и без оплаты.



Как поясняют в ресурсоснабжающей компании, указанные предприниматели рискуют тем, что подача тепла в отопительный сезон будет для них ограничена.



«Перед входом в отопительный сезон клиенты обязаны подтвердить отсутствие задолженности за использованные теплоэнергоресурсы. Злостным неплательщикам будет снижена подача тепла. В зоне риска — должники, владеющие нежилыми помещениями на первых этажах в жилых домах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном», ― пояснили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

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