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Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при выдаче питьевой воды в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства при организации водоснабжения Североуральска и других населенных пунктов муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, 16 июля в Североуральске обвалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор, из-за этого качество питьевой воды в городском округе ухудшилось. В связи с этим жителям рекомендовано ограничить использование водопроводной воды для питья и приготовления пищи.



«Насосная 2-го подъема северо-восточного дренажного узла принадлежит АО «Севуралбокситруда». Предприятием ведутся работы по устранению аварии строго по плану. Планируется завершение работ до вечера сегодняшнего дня. С учетом изложенного, прокуратура города рассматривает вопрос о принятии к администрации Североуральского городского округа мер прокурорского реагирования. В этих целях из органов контроля, администрации муниципалитета, АО «Севуралбокситруда» истребована соответствующая информация», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.



Накануне администрация Североуральского городского округа организовала выдачу питьевой воды — по два литра на человека по удостоверяющим личность документам. По данным прокуратуры, сегодня в Североуральске жителям уже выдавали по канистре объемом 5 л. Всего в муниципалитете было выдано за день 2,4 тыс. пятилитровых канистр питьевой воды. Также горожане могли неограниченно наливать воду из шести цистерн. При этом население Североуральска превышает 26,5 тыс. человек.



Отметим, что санитарная противоэпидемическая комиссия под руководством главного государственного санитарного врача по Свердловской области Сергея Кузьмина 18 июля 2018 года рекомендовала региональному минздраву сделать североуральцам прививки против гепатита А и ротавирусной инфекции.

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