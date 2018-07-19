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Суд отказал в иске Свердловского ФАС к главе администрации Екатеринбурга

19 июль 2018 (13:40)

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск регионального УФАС, которое требовало дисквалифицировать главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Антимонопольное ведомство требовало привлечь А. Якоба к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Иск был подан еще в январе 2018 года, однако только 19 июля суд рассмотрел дело по существу. Требования УФАС были отклонены.

«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке арбитражного суда.

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