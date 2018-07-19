Новости дня

Суд отказал в иске Свердловского ФАС к главе администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск регионального УФАС, которое требовало дисквалифицировать главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба.



Антимонопольное ведомство требовало привлечь А. Якоба к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Иск был подан еще в январе 2018 года, однако только 19 июля суд рассмотрел дело по существу. Требования УФАС были отклонены.



«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке арбитражного суда.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: