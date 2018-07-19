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В суд направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудников УЭБиПК свердловского ГУ МВД

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. В Свердловский областной суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела по противодействию коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России и трех сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в мае-июне 2017 года обвиняемые с целью искусственного создания показателей в работе организовали и провели оперативно-розыскные мероприятия с нарушениями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».



В частности, сотрудники полиции к оперативно-розыскным мероприятиям привлекли директора одного из щебеночных карьеров, который должен был участвовать в документировании якобы имевшего места вымогательства со стороны начальника отдела департамента Росприроднадзора по УрФО взятки на сумму более 150 тыс. руб.



«Передача денег была осуществлена 27 июня 2017 года. При выяснении обстоятельств получения данной взятки следователи СКР установили, что в этом случае имела место провокация взятки, совершённая сотрудниками полиции с превышением ими своих должностных полномочий и в нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, категорически запрещающего кого-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий», — добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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