Кризис

Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71 тыс. 440 постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации. Их общий долг превышает 58 млрд руб., сообщает пресс-служба УФССП России по региону.



В том числе в отношении должников по алиментам вынесено 9 тыс. 541 постановление на общую сумму долга 1,8 млрд руб. В отношении должников по ЖКХ и ТЭК — более 2,7 тыс. постановлений, имеющих общий долг более 99 млн руб. По административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 3 тыс. 937 постановлений на общую сумму более 120 млн руб. задолженности. 1 тыс. 814 граждан, задолжавших порядка 234 млн руб. по налогам, также не смогут выехать за границу. Ограничены в праве выезда за границу и 21 тыс. 703 свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 12 млрд руб.



Напомним, временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб., которые не исполнили требования исполнительного документа в установленный добровольный срок — пять дней без уважительных причин. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.

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