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В Екатеринбурге предприятие «Уралаэрогеодезия» задолжало работникам по зарплате свыше 5 млн рублей
19 июль 2018 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. В Екатеринбурге отделение АО «Уралаэрогеодезия» задолжало 104 сотрудникам более 5 млн руб. по зарплате за январь-апрель 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.
Задолженность предприятия надзорный орган выявил в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. По ее результатам прокурор возбудил административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». В итоге юридическое лицо получило предупреждение, а руководитель компании — штраф в 10 тыс. руб.
«Кроме того, прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений закона в адрес руководителя предприятия, направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, а также направил в суд исковые заявления в интересах работников о взыскании с предприятия невыплаченной заработной платы», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.
Далее по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат». Накануне, 18 июля 2018 года, предприятие полностью погасило задолженность по зарплате.
Задолженность предприятия надзорный орган выявил в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. По ее результатам прокурор возбудил административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». В итоге юридическое лицо получило предупреждение, а руководитель компании — штраф в 10 тыс. руб.
«Кроме того, прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений закона в адрес руководителя предприятия, направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, а также направил в суд исковые заявления в интересах работников о взыскании с предприятия невыплаченной заработной платы», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.
Далее по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат». Накануне, 18 июля 2018 года, предприятие полностью погасило задолженность по зарплате.
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