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Госдума одобрила законопроект об отмене налога на движимое имущество организаций
18 июль 2018 (17:20)
УрБК, Москва, 18.07.2018. Госдума приняла законопроект об исключении движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, документ предоставляет право на расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС и уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров (работ, услуг).
Принятие этого законопроекта позволит организациям экспортировать свои товары через обособленные подразделения. Таким образом, новые правила должны облегчить рыночные условия для российского экспорта.
Также устанавливается нулевая ставка НДС в отношении товаров, вывезенных с территории России на территорию государства-члена ЕАЭС в случаях, предусмотренных договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Помимо этого, документ предоставляет право на расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС и уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров (работ, услуг).
Принятие этого законопроекта позволит организациям экспортировать свои товары через обособленные подразделения. Таким образом, новые правила должны облегчить рыночные условия для российского экспорта.
Также устанавливается нулевая ставка НДС в отношении товаров, вывезенных с территории России на территорию государства-члена ЕАЭС в случаях, предусмотренных договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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