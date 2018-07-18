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В Свердловской области утвердили 14 членов Общественной палаты региона

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении членов Общественной палаты региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Впервые кандидаты отбирались через открытую конкурсную процедуру.



Согласно документу, в состав палаты вошли заслуженный учитель России Владимир Валькер, Герой России Сергей Воронин, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, координатор «Молодежки ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина, председатель Свердловского Союза журналистов Александр Левин, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса региона Сергей Майзель, сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец, председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, начальник регионального штаба Союза добровольцев России Вадим Савин, председатель Совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов, биатлонист Антон Шипулин, член президиума координационного совета объединения работодателей и профсоюзов автомобильного транспорта УрФО Владимир Щукин.



Отметим, срок полномочий членов региональной Общественной палаты истекает 21 августа 2018 года. Старт процедуре формирования нового ее состава дан 18 мая. В орган войдут, как и раньше, 42 человека. Помимо 14 человек, утвержденных губернатором, еще 14 членов палаты утвердило Законодательное собрание. И еще столько же определяются членами Общественной палаты, уже утвержденными губернатором и Заксобранием, по представлению местных объединений.

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